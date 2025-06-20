Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 21 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Богдана Хмельницького, 3-8
пров. Недогарський, 3-16
туп. 7-й Хорольський, 14
вул. Богдана Хмельницького, 5-58/1
вул. Євгена Коновальця, 7/1-9/2
вул. Космічна, 1-20
вул. Лікаря О. Богаєвського, 37
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Прирічна, 1-10
вул. Республіканська, 134А-146
вул. Тракторна, 3/1-7/7
пров. Грузинський, 3-9/20
пров. Космонавтів, 1-9
пров. Пилипа Орлика, 4-11А
пров. Сергія Петренка, 20-33
пров. Чорноморський, 4-17
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Пилипа Орлика, 3А
вул. Гайдамацька, 21-44
вул. Космонавтів, 39/14-60, 74/11-76/12А
вул. Ліщинова, 4-29
вул. Чорноморська, 15/10-46, 39-66.
м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1-7.
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