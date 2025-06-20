Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 21 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Богдана Хмельницького, 3-8

  • пров. Недогарський, 3-16

  • туп. 7-й Хорольський, 14

  • вул. Богдана Хмельницького, 5-58/1

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1-9/2

  • вул. Космічна, 1-20

  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 37

  • вул. Недогарська, 5/8-24/15

  • вул. Прирічна, 1-10

  • вул. Республіканська, 134А-146

  • вул. Тракторна, 3/1-7/7

  • пров. Грузинський, 3-9/20

  • пров. Космонавтів, 1-9

  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А

  • пров. Сергія Петренка, 20-33

  • пров. Чорноморський, 4-17

  • туп. Космонавтів, 1, 2

  • туп. Пилипа Орлика, 3А

  • вул. Гайдамацька, 21-44

  • вул. Космонавтів, 39/14-60, 74/11-76/12А

  • вул. Ліщинова, 4-29

  • вул. Чорноморська, 15/10-46, 39-66.

З 8.00 до 20.00:

  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1-7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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