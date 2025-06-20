Кременчужан чекають прохолодні вихідні

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 6

Однак опадів синоптики не прогнозують

У п’ятницю, 20 червня, на Полтавщину прийшов черговий холодний атмосферний фронт з північного заходу. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про штормовий вітер — пориви до 15–20 м/с. Через сильний вітер можуть ламатись гілки на старих або аварійних деревах, тож варто бути обережними.

Прогноз погоди на найближчі дні

20 червня (п'ятниця):

Мінлива хмарність

Вночі без опадів, вдень — місцями короткочасний дощ

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с

Температура: вночі +11…+16°C, вдень +16…+21°C

21 червня (субота):

Мінлива хмарність

Місцями короткочасний дощ

Вітер північно-західний, 5–10 м/с

Температура: вночі +9…+14°C, вдень +15…+20°C

22 червня (неділя):

Мінлива хмарність

Вночі без опадів, вдень — місцями короткочасний дощ

Вітер північно-західний, 5–10 м/с

Температура: вночі +9…+14°C, вдень +17…+22°C

23–25 червня: