Кременчужан чекають прохолодні вихідні
Сьогодні, 19:05
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Однак опадів синоптики не прогнозують
У п’ятницю, 20 червня, на Полтавщину прийшов черговий холодний атмосферний фронт з північного заходу. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики попереджають про штормовий вітер — пориви до 15–20 м/с. Через сильний вітер можуть ламатись гілки на старих або аварійних деревах, тож варто бути обережними.
Прогноз погоди на найближчі дні
20 червня (п'ятниця):
- Мінлива хмарність
- Вночі без опадів, вдень — місцями короткочасний дощ
- Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с
- Температура: вночі +11…+16°C, вдень +16…+21°C
21 червня (субота):
- Мінлива хмарність
- Місцями короткочасний дощ
- Вітер північно-західний, 5–10 м/с
- Температура: вночі +9…+14°C, вдень +15…+20°C
22 червня (неділя):
- Мінлива хмарність
- Вночі без опадів, вдень — місцями короткочасний дощ
- Вітер північно-західний, 5–10 м/с
- Температура: вночі +9…+14°C, вдень +17…+22°C
23–25 червня:
- Без істотних опадів
- Вітер північно-західний, 5–10 м/с
- Температура вночі +10…+15°C, вдень потепліє до +23…+28°C.
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