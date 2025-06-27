Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 28 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 274, 3
пров. Вагонобудівний, 2/34-32
пров. Гайдамацький, 2/55-45
пров. Івана Паторжинського, 1-12
пров. Космічний, 3-19
пров. Лікаря Самойловича, 3-93
пров. Михайлівський, 1Б-20
пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
пров. Сергія Петренка, 1-21
туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Василя Стуса, 18-46
вул. Григорія Чуркіна, 2-38
вул. Івана Миколайчука, 3-23/19
вул. Космонавтів, 19/14-86
вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
вул. Ліщинова, 1А-46
вул. Михайлівська, 16/42-21
вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
вул. Різдвяна, 18Б
вул. Софіївська, 41/26-55/35
вул. Тіниста, 1/5-48
вул. Чорноморська, 1/9-24/35
вул. Чумацький Шлях, 45-67
вул. Миколи Татарулі, 98А-134
вул. Республіканська, 98-138.
пров. Грузинський, 3-9/20
пров. Космонавтів, 1-9
пров. Сергія Петренка, 20-33
пров. Чорноморський, 4-17
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Гайдамацька, 21-44
вул. Космонавтів, 39/14-60
вул. Ліщинова, 4-29
вул. Чорноморська, 15/10-66.
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7.
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