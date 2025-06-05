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Бійці 91 окремого протитанкового батальйону збирають на автомобілі: у підрозділі служать журналісти з Кременчука

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 192

 

Нині військові перебувають на одному з найгарячіших напрямків Покровськ — Костянтинівка, який постійно перебуває під обстрілами

Бійці 91 окремого протитанкового батальйону, де служать журналісти з Кременчука збирають кошти на придбання автівок. Нині хлопці та дівчата працюють на одному з найгарячіших напрямків Покровськ — Костянтинівка, який постійно перебуває під ворожим обстрілом.

Для роти ПТРК 91 окремий протитанковий батальйон терміново потрібні два пікапи.

Машини — це наші ноги. Це спосіб дістатись на позицію, вивезти поранених, привезти хлопців, евакуювати. Ми тримаємо важкий напрямок — трасу Костянтинівка — Покровськ. Ворог постійно б'є по техніці. На жаль, частину вже втратили. Тож негайно потрібна заміна — проста, надійна, робоча. Єдине — нам потрібні вони не «на потім», а вже зараз, — пишуть військові на своїх сторінках у соцмережах.

Військовим потрібно 600 тисяч гривень. Тож вони просять не бути байдужими і допомогти хто чим може - фінансово або поширенням інформації про збір.

Номер картки monobank: 4441 1111 2382 8786.

Посилання на банку.

Номер картки ПриватБанку: 5168 7521 3894 7893.

Посилання на конверт ПриватБанку.

Слідкувати за діяльністю батальйону можна на офіційних сторінках у Фейсбуці або телеграмі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук збір допомога військовим
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