Бійці 91 окремого протитанкового батальйону збирають на автомобілі: у підрозділі служать журналісти з Кременчука

Нині військові перебувають на одному з найгарячіших напрямків Покровськ — Костянтинівка, який постійно перебуває під обстрілами
Бійці 91 окремого протитанкового батальйону, де служать журналісти з Кременчука збирають кошти на придбання автівок. Нині хлопці та дівчата працюють на одному з найгарячіших напрямків Покровськ — Костянтинівка, який постійно перебуває під ворожим обстрілом.
Для роти ПТРК 91 окремий протитанковий батальйон терміново потрібні два пікапи.
Військовим потрібно 600 тисяч гривень. Тож вони просять не бути байдужими і допомогти хто чим може - фінансово або поширенням інформації про збір.
Номер картки monobank: 4441 1111 2382 8786.
Номер картки ПриватБанку: 5168 7521 3894 7893.
Посилання на конверт ПриватБанку.
Слідкувати за діяльністю батальйону можна на офіційних сторінках у Фейсбуці або телеграмі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.