Після атаки дронів на вулиці Юрія Руфа досі не прибрали уламки — місцеві б'ють на сполох

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 0

Минув майже місяць після удару ворожих безпілотників по вулиці Юрія Руфа у Кременчуці, а територія досі не очищена від уламків. Про це редакції повідомила мешканка району Ксенія.

За її словами, пройти тротуаром біля місця ураження неможливо — все встелено склом, дошками, уламками шиферу. У вітряну погоду з дахів падають залишки покрівлі, що становить загрозу для перехожих. Цією дорогою щодня ходять люди до поліклініки, а мешканці прилеглих будинків вимушені ризикувати здоров’ям.

«Місцева влада чекає, поки комусь прилетить по голові?» — обурюється жінка.