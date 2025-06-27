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Після атаки дронів на вулиці Юрія Руфа досі не прибрали уламки — місцеві б'ють на сполох

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 0

Місцеві мешканці скаржаться на небезпеку та бездіяльність влади

Минув майже місяць після удару ворожих безпілотників по вулиці Юрія Руфа у Кременчуці, а територія досі не очищена від уламків. Про це редакції повідомила мешканка району Ксенія.

За її словами, пройти тротуаром біля місця ураження неможливо — все встелено склом, дошками, уламками шиферу. У вітряну погоду з дахів падають залишки покрівлі, що становить загрозу для перехожих. Цією дорогою щодня ходять люди до поліклініки, а мешканці прилеглих будинків вимушені ризикувати здоров’ям.

«Місцева влада чекає, поки комусь прилетить по голові?» — обурюється жінка.
Фото: читачка Ксенія

Нагадаємо, вночі 6 червня у кількох районах Кременчука пролунали вибухи. Унаслідок атаки дронів постраждали троє людей, про що повідомила Полтавська ОВА. Вулицю Юрія Руфа тоді тимчасово перекривали для ліквідації наслідків обстрілу.

Станом на 27 червня ситуація залишається невирішеною.



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Автор: Руслана Горгола Фото: читачка Ксенія
Теги: наслідки атаки скарги
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