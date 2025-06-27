Щоб огірки були хрусткими, поливайте їх молоком

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 95 Коментарів: 1

Молоко — це корисний напій не лише для людей, а й для рослин. У цьому продукті багато корисних елементів (азот, фосфор, калій тощо), які позитивно впливають на стан посадок

Молочне добриво готується просто. Потрібно взяти літр знежиреного молока, змішати з 4 літрами води. Цим розчином слід обробити огірки одночасно з висаджуванням розсади.

Якщо додати до молока йод, можна посилити ефект. У підсумку рослини будуть захищені від захворювань, наприклад, від борошнистої роси.

Огірки, оброблені таким засобом, будуть смачнішими, хрусткими та ароматними.

Крім цього, таке підживлення йодом і молоком утворює на листі огірків захисну плівку від шкідників.

Приготувати такий засіб просто. У 10 літрах води треба розвести літр молока та 10 крапель йоду. Раз на два тижні можна поливати цим засобом кущики.

Для дорослих рослин треба взяти 500 мл засобу, а для молодих кущів вистачить і 200 мл добрива.

Досвідчені городники відзначають, що молоко можна замінити молочною сироваткою або кефіром. Такий засіб захищатиме від грибка. Але на 1 літр сироватки доведеться взяти лише дві краплі йоду. Підходить розчин для позакореневого підживлення.