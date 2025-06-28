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Надзвичайні новини

У Глобиному двох молодиків судитимуть за хуліганство і погрози поліції

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 113

 Обом загрожує до 5 років ув’язнення

У квітні 2025 року біля супермаркету в місті Глобине Кременчуцького району двоє молодих чоловіків вчинили бійку в стані алкогольного сп’яніння та проігнорували вимоги поліції припинити правопорушення.

Під час інциденту 19-річний місцевий житель розбив скляною пляшкою лобове скло службового автомобіля поліції. Його 22-річний товариш у цей момент погрожував правоохоронцям насильством і вбивством.

Глобинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти за двома статтями: ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство з особливою зухвалістю та опором поліції, і ч. 1 ст. 345 ККУ — погроза поліцейському у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Обом фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кременчуці судили чоловіка, який щонайменше двічі ударив правоохоронця молотком по голові, коли той приїхав на виклик.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хуліганство Глобине Глобинська окружна прокуратура напад на поліцейського
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