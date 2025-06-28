Учора на Кременчуччині рятувальники ДСНС погасили дві пожежі: що і де горіло

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У ДСНС закликають не підпалювати сміття, сухостій, адже невеликий вогонь здатен перетворитись у масштабну пожежу

Учора, 27 червня, на території Кременчуцького району зафіксовані 2 пожежі на гасіння яких виїжджали рятувальники ДСНС. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС України.

О 15.24 рятувальники отримали сповіщення про пожежу у селі Новогалещинської громади. На місце прибули вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального поста, та оперативно ліквідували пожежу сухостою на площі 0,5 га.

О 21.00 на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу сухої рослинності та сміття в Омельницькій громаді. На місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та загасили вогонь. На ліквідацію цієї пожежі вогнеборцям знадобилось майже 3 години через нашарування сміття!

Причини виникнення цих пожеж встановлюються. В обох випадках рятувальники запобігли поширенню пожеж більшими площами.

— Вкотре закликаємо громадян не підпалювати сміття, сухостій, адже невеликий вогонь здатен перетворитись у масштабну пожежу, - закликають у ДСНС.