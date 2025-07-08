Вакансії тижня у Кременчуці: водії, вантажники, охоронці та інші

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Цього тижня у Кременчуці шукають працівників у сферах фізичної праці, транспорту, охорони, торгівлі та побуту. Пропозиції офіційні й відповідають чинному законодавству — без дискримінаційних вимог і з відкритими умовами.

Фізична праця та виробництво

Вантажникам/цям, сортувальникам/цям та пресувальникам/цям вторинної сировини. Графік роботи: 08:00–16:00, р-н Ревівка. Тел.: 050-308-99-09 (двічі повторюється вакансія).

Різноробочим для розбирання будівлі в центрі міста. Оплата за домовленістю. Тел.: 095-799-26-00.

Слюсареві/ці з ремонту автомобілів. Можливе навчання та проживання. Тел.: 098-704-09-22.

Різноробочому/чій КПП, АТ «Вепр». Повна зайнятість, графік: доба через дві, 5-денний робочий тиждень. Вимоги: відповідальність, старанність. Тел.: 068-679-69-69.

Транспорт і логістика

Водієві/ці на Mercedes 3т для роботи в межах міста. Кат. С або С1, графік 5-денний, без участі у вантажних роботах. З/п: 22 000 грн/міс. Тел.: 067-780-62-82.

Водієві/ці екскаватора. Робота по Кременчуку і району, оплата погодинна — залежить від досвіду, обсягів і графіка. Максимальна з/п — до 40 000 грн/міс. Тел.: 067-532-74-04.

Водієві/ці категорій В і С на металобазу (р-н зупинки Присадки). Повний соцпакет, графік: 8:00–17:00, вихідні: сб-нд. З/п: 17 000 грн/міс. Тел.: 050-304-70-33.

Безпека та охорона

Охоронникам/цям (вахта 14/14 діб). Проживання та проїзд за рахунок фірми. З/п: 600 грн/доба. Кімн. №4, автовокзал. Тел.: 096-659-56-89, 095-427-70-98.

Охороннику/ці на автостоянку. Графік: доба/троє. Терміново. Тел.: 098-089-03-10.

Контролерові/ці КПП, АТ «Вепр». Нічні зміни, графік: доба через дві. Повна зайнятість. Вимоги: відповідальність, бажання працювати. Тел.: 068-679-69-69.

Контролерові/ці на автостоянку в центрі (р-н льотного коледжу). Графік: доба через три. З/п: 7000 грн/міс. Тел.: 093-739-56-54.

Послуги, догляд, побут

Доглядальниці з повним проживанням для мами, яка потребує догляду. Телефонувати лише тим, хто справді зацікавлений. Тел.: 096-662-97-78.

Помічнику/ці для роботи на присадибній ділянці. Тривалий термін, 3–4 рази на тиждень, р-н Крюків. Тел.: 098-693-69-33.

Майстрові/ні чоловічої зачіски з досвідом, перукарня «Ника». Тел.: 067-161-88-33, 097-572-68-80.

Торгівля

Продавцеві/чині дитячого та підліткового одягу. ТЦ «Плеяда», графік: 9:00–15:30, понеділок — вихідний. Тел.: 066-047-67-12 (Світлана).

Продавцеві/чині на центральний ринок. Продаж нижньої білизни. Тел.: 098-045-91-64.

Інше

Установникам кондиціонерів. Робота за межами Кременчука (Глобинський, Семенівський, Козельщинський, Світловодський, Онуфріївський райони). Неповна зайнятість, оформлення — ЦПХ. З/п: ставка + премії за виконання плану. Вимоги: досвід роботи. Тел.: 096-099-46-52, 050-054-05-95.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.