Чоловік з Полтавщини вимагав гроші у вдови загиблого військового — його затримала поліція

Сьогодні, 18:46 Переглядів: 0

Чоловік отримав 1,2 млн грн «за допомогу» з виплатами, а потім щомісяця забирав ще по 75 тисяч

Засновник кількох громадських організацій у Полтавській області разом із дружиною — посадовицею Центрального РТЦК та СП у Запоріжжі — організував злочинну схему вимагання грошей у родини загиблого військовослужбовця. Про це повідомила Національна поліція України.

Користуючись службовими та родинними зв’язками, фігурант пообіцяв дружині загиблого військового допомогти з оформленням державних виплат. За свої «послуги» він вимагав половину від одноразової допомоги. Після перерахунку 1,275 млн грн чоловік почав тиснути на жінку, вимагаючи щомісячно переказувати йому ще по 75 тис. грн. За пів року вдова перерахувала понад 1,3 млн грн.

8 липня правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергової частки — 50 тис. грн. Це сталося в межах спецоперації за участі КОРДу, СБУ та військової прокуратури. Йому інкримінують зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Поліція також збирає докази щодо причетності його дружини — посадовиці ТЦК.

Нагадаємо, минулого року ми писали, як СБУ затримала банду рекетирів з Черкас, які вибивали гроші із сім’ї загиблого захисника України.