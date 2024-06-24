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СБУ затримала рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого захисника України

Вчора, 21:51 Переглядів: 226

 

Зловмисники перебувають під вартою - їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху жителів Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських воїнів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 млн грн з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ. Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди вийшли на них аби забрати свій «відсоток».

- Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки. Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши «вибиті» гроші, виїхати за кордон, - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину «данини».

За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні неіснуючих боргів з мешканців обласного центру.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: СБУ
Теги: СБУ рекет загиблий вимагання
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