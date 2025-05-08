Відсьогодні Держпродспоживслужба перевірятиме вакансії: за що каратимуть

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 168 Коментарів: 1

З 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба офіційно розпочинає моніторинг оголошень про вакансії. Це новий напрям у її роботі, передбачений законом про розмежування повноважень у сфері праці. Про це йдеться в повідомленні її пресслужби.

Контроль стосуватиметься усіх вакансій, оприлюднених роботодавцями та рекрутинговими агентствами — як онлайн, так і в друкованих виданнях.

Що перевірятимуть

Ознаки дискримінації:

за віком («до 35 років», «пенсіонерам не турбувати», «молодий колектив»);

за статтю («тільки для жінок», «чоловік на охорону»);

за станом здоров’я, расою, національністю тощо.

Маніпуляції в описах:

завищені обіцянки зарплати без конкретики;

замовчування важливих умов — нічні зміни, випробувальний термін, складність роботи;

нечіткі формулювання, які можуть ввести в оману.

«Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої вакансії. Це допоможе уникнути штрафів і зміцнити довіру кандидатів», — закликав заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як діяти, якщо побачили порушення

Зафіксуйте дискримінаційне або маніпулятивне оголошення (зробіть скриншот, збережіть посилання) Зверніться до територіального управління Держпродспоживслужби