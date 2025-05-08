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Відсьогодні Держпродспоживслужба перевірятиме вакансії: за що каратимуть

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 168 Коментарів: 1

 Оголошення про роботу мають відповідати закону

З 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба офіційно розпочинає моніторинг оголошень про вакансії. Це новий напрям у її роботі, передбачений законом про розмежування повноважень у сфері праці. Про це йдеться в повідомленні її пресслужби.

Контроль стосуватиметься усіх вакансій, оприлюднених роботодавцями та рекрутинговими агентствами — як онлайн, так і в друкованих виданнях.

Що перевірятимуть

Ознаки дискримінації:

  • за віком («до 35 років», «пенсіонерам не турбувати», «молодий колектив»);
  • за статтю («тільки для жінок», «чоловік на охорону»);
  • за станом здоров’я, расою, національністю тощо.

Маніпуляції в описах:

  • завищені обіцянки зарплати без конкретики;
  • замовчування важливих умов — нічні зміни, випробувальний термін, складність роботи;
  • нечіткі формулювання, які можуть ввести в оману.
«Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої вакансії. Це допоможе уникнути штрафів і зміцнити довіру кандидатів», — закликав заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Як діяти, якщо побачили порушення

  1. Зафіксуйте дискримінаційне або маніпулятивне оголошення (зробіть скриншот, збережіть посилання)
  2. Зверніться до територіального управління Держпродспоживслужби

Нагадаємо, що Мінекономіки працює над створенням Стратегії зайнятості населення, яка має допомогти знизити рівень безробіття та зробити ринок праці гнучкішим і доступнішим.

Також ми публікуємо актуальні для Кременчука вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Держпродспоживслужба вакансія перевірка дискримінація
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Коментарі: 1

5 087
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:05

Ахах, оце так. Тільки тепер тобі відмовлять при співбесіді, а так хоч би в об'яві бачив шо не підходиш. 


1 0

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