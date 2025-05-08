Відсьогодні Держпродспоживслужба перевірятиме вакансії: за що каратимуть

З 8 травня 2025 року Держпродспоживслужба офіційно розпочинає моніторинг оголошень про вакансії. Це новий напрям у її роботі, передбачений законом про розмежування повноважень у сфері праці. Про це йдеться в повідомленні її пресслужби.
Контроль стосуватиметься усіх вакансій, оприлюднених роботодавцями та рекрутинговими агентствами — як онлайн, так і в друкованих виданнях.
Нагадаємо, що Мінекономіки працює над створенням Стратегії зайнятості населення, яка має допомогти знизити рівень безробіття та зробити ринок праці гнучкішим і доступнішим.
Також ми публікуємо актуальні для Кременчука вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
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