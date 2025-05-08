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У Полтавській області впроваджують програму «Безпечна Полтавщина»: відеонагляд із розпізнаванням облич

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 161

 Інтелектуальна система допоможе розкривати злочини, шукати зниклих і стежити за порядком у громадах

На черговому засіданні Ради оборони Полтавської області начальник обласної поліції Євген Рогачов презентував можливості нової безпекової ініціативи — програми «Безпечна Полтавщина». Мета — підвищення рівня правопорядку шляхом сучасного відеоспостереження з аналітикою. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Що передбачає система:

  • Автоматизований аналіз відео для розкриття злочинів;
  • Розпізнавання облич;
  • Допомога у пошуку зниклих людей;
  • Моніторинг громадських місць у реальному часі;
  • Виявлення підозрілої активності та потенційних загроз;
  • Контроль за дотриманням ПДР.

Приклад із практики

Рогачов продемонстрував роботу системи на прикладі розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Завдяки відеоаналітиці особу водія, який утік із місця аварії, вдалося знайти за кілька годин.

«В умовах російської агресії такі рішення особливо актуальні, бо частина поліції задіяна в обороні. Система допоможе зменшити навантаження на особовий склад і підвищити ефективність реагування», — наголосив очільник поліції.

Керівник поліції закликав представників місцевого самоврядування підтримати програму й долучитися до її реалізації у своїх громадах.

«Безпечну Полтавщину» створюють коштом обласного бюджету. Реалізують проєкт у межах Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки, яку голова Полтавської ОДА презентував на початку цього року.

Нагадаємо, що система «Безпечне місто» у Кременчуці запрацювала у березні 2021 року. У 2022 році зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,7 млн гривень на придбання обладнання вузлів відеоспостереження та серверу відеоаналітики Vezha. Відомо, що ця система призначена для розпізнавання облич.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Безпечна Полтавщина Безпечне місто Відеоспостереження
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