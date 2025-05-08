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Внаслідок російського мінометного обстрілу загинув військовий Олексій Гачан

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 019

 

Вічна шана загиблому захиснику України

3-го травня на російсько-українській війні загинув старший солдат Гачан Олексій Олегович. Військовий загинув у районі села Предтечене Краматорського району Донецької області. Олексій Гачан навчався та служив у Кременчуці. 

Олексій народився 29 січня 1997 року у Світловодську. Спочатку навчався у місцевій школі № 2, згодом продовжив освіту в Кременчуцькій загальноосвітній школі № 9, де закінчив 9 класів. Після школи вступив до Кременчуцького професійного ліцею сфери послуг, де здобув фах кухаря-кондитера.

Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Надалі — підписав контракт і брав участь у російсько-українській війні до травня 2021 року.

 

З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року Олексій добровільно став на захист Батьківщини. У рядах 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади був оператором навідником. З лютого 2025 року перевівся в 5 ОШБр.

Служив зовнішнім пілотом (оператором) безпілотних авіаційних комплексів у взводі розвідки та корегування роти ударних БпАК, мав звання старшого сержанта.

За сумлінну службу Олексій був нагороджений медаллю «За взірцевість у військовій службі» II ступеня.

Олексій був життєрадісною, активною, дотепною людиною, яка захоплювалася всім, що пов’язано з морем і водою. Мав хобі — татуювання. 

У Олексія залишилися батьки, сестра, тітка та бабуся.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Світловодськ 107 бригада
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