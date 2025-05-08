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Для дому і сім'ї, Рецепти

Медові кекси — смачно з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 174

Спробуйте приготувати медові кекси за перевіреним рецептом із газети «Для дому і сім'ї». Прості складники, швидке приготування й можливість додати улюблені інгредієнти зроблять випічку унікальною. Ідеально для сімейного чаювання!

Складники:

  • 4 яйця
  • 300 — 350 г цукру
  • 300 г меду
  • 1 ч. л кориці
  • 400 г сметани 15%
  • 4 ст. л олії
  • 2 ч. л соди (не гасити)
  • 600 г борошна.

Можна додати в ці кекси все, що маємо під рукою: горіхи, шоколад, родзинки, насіння соняшнику, мак, яблука, мандарини, печений гарбуз, вишні, кунжут, каву, какао, капучіно, джем.

Приготування:

  1. Збийте яйця з цукром за допомогою міксера. Додайте мед, сметану, корицю, ще раз гарно збийте. Додайте соду, олію, ретельно перемішайте, можна виделкою. Введіть борошно, збийте до однорідності.
  2. Перекладіть тісто у велику форму, посипану рубленими горіхами. Її треба буде попередньо змазати чи застелити пергаментом.
  3. Якщо випікаєте великий «Медівник» час випічки 50 хвилин при температурі 170 градусів. Якщо випікаєте в паперових капсулах, випікайте 20 — 25 хвилин при температурі 170 градусів. Але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці.
  4. Паперові форми не змащуємо, кекси чудово відстають від форми. Для вдалого замісу тіста всі продукти мають бути кімнатної температури.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: кекси рецепти
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