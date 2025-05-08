Медові кекси — смачно з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 174

Спробуйте приготувати медові кекси за перевіреним рецептом із газети «Для дому і сім'ї». Прості складники, швидке приготування й можливість додати улюблені інгредієнти зроблять випічку унікальною. Ідеально для сімейного чаювання!

Складники: 4 яйця

300 — 350 г цукру

300 г меду

1 ч. л кориці

400 г сметани 15%

4 ст. л олії

2 ч. л соди (не гасити)

600 г борошна. Можна додати в ці кекси все, що маємо під рукою: горіхи, шоколад, родзинки, насіння соняшнику, мак, яблука, мандарини, печений гарбуз, вишні, кунжут, каву, какао, капучіно, джем. Приготування: Збийте яйця з цукром за допомогою міксера. Додайте мед, сметану, корицю, ще раз гарно збийте. Додайте соду, олію, ретельно перемішайте, можна виделкою. Введіть борошно, збийте до однорідності. Перекладіть тісто у велику форму, посипану рубленими горіхами. Її треба буде попередньо змазати чи застелити пергаментом. Якщо випікаєте великий «Медівник» час випічки 50 хвилин при температурі 170 градусів. Якщо випікаєте в паперових капсулах, випікайте 20 — 25 хвилин при температурі 170 градусів. Але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Паперові форми не змащуємо, кекси чудово відстають від форми. Для вдалого замісу тіста всі продукти мають бути кімнатної температури.

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