Медові кекси — смачно з газетою «Для дому і сім'ї»

Спробуйте приготувати медові кекси за перевіреним рецептом із газети «Для дому і сім'ї». Прості складники, швидке приготування й можливість додати улюблені інгредієнти зроблять випічку унікальною. Ідеально для сімейного чаювання!
Складники:
- 4 яйця
- 300 — 350 г цукру
- 300 г меду
- 1 ч. л кориці
- 400 г сметани 15%
- 4 ст. л олії
- 2 ч. л соди (не гасити)
- 600 г борошна.
Можна додати в ці кекси все, що маємо під рукою: горіхи, шоколад, родзинки, насіння соняшнику, мак, яблука, мандарини, печений гарбуз, вишні, кунжут, каву, какао, капучіно, джем.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром за допомогою міксера. Додайте мед, сметану, корицю, ще раз гарно збийте. Додайте соду, олію, ретельно перемішайте, можна виделкою. Введіть борошно, збийте до однорідності.
- Перекладіть тісто у велику форму, посипану рубленими горіхами. Її треба буде попередньо змазати чи застелити пергаментом.
- Якщо випікаєте великий «Медівник» час випічки 50 хвилин при температурі 170 градусів. Якщо випікаєте в паперових капсулах, випікайте 20 — 25 хвилин при температурі 170 градусів. Але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці.
- Паперові форми не змащуємо, кекси чудово відстають від форми. Для вдалого замісу тіста всі продукти мають бути кімнатної температури.
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