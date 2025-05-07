У Глобинській громаді відкрили соціальний гуртожиток для переселенців

На Полтавщині, у Глобинській громаді, відкрили соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Що зробили:
Також благодійники надали дизельний генератор, бойлери, аптечки, кухонне приладдя.
Загалом на облаштування гуртожитку витратили понад 14 мільйонів гривень.
Для кого це:
Нагадаємо, що нині у гуртожитках Кременчука є 70 вільних кімнат, у яких можна було б розмістити внутрішньо переміщених осіб. Проте спочатку в них потрібно зробити ремонт.
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