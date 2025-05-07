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У Глобинській громаді відкрили соціальний гуртожиток для переселенців

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 84

 У новому житлі зможуть проживати 42 людини. Його облаштували за підтримки держави та благодійників

На Полтавщині, у Глобинській громаді, відкрили соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Що зробили:

  • Провели капітальний ремонт будівлі;
  • Утеплили, замінили вікна, оновили фасад;
  • Облаштували кухню, санвузли, житлові кімнати з усім необхідним — ліжками, шафами, столами;
  • Врахували вимоги безбар’єрності для людей з інвалідністю.

Також благодійники надали дизельний генератор, бойлери, аптечки, кухонне приладдя.

Загалом на облаштування гуртожитку витратили понад 14 мільйонів гривень.

Для кого це:

  • Гуртожиток розрахований на 42 людини з-поміж ВПО та евакуйованих, які втратили житло через війну.
«Наше завдання — всебічна підтримка людей, які постраждали від війни. Разом працюємо заради їх добробуту», — підкреслив Володимир Когут.

Нагадаємо, що нині у гуртожитках Кременчука є 70 вільних кімнат, у яких можна було б розмістити внутрішньо переміщених осіб. Проте спочатку в них потрібно зробити ремонт.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: переселенці ВПО
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