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У Кременчуці нині є 70 кімнат, де можна було б розмістити переселенців: на їх ремонт виділяють кошти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

 

Зокрема, почнуть ремонтувати кімнати у гуртожитку на Східній, 22

Нині у гуртожитках Кременчука є 70 вільних кімнат, у яких можна було б розмістити внутрішньо переміщених осіб. Проте спочатку в них потрібно зробити ремонт. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 16 квітня.

Так керівниця комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного господарства «Автозаводське» розповіла, що розташовані ці вільні кімнати у 33 гуртожитках. За її словами, у гуртожитках на Приходька, 35 та Лесі Українки, 29 уже повністю відремонтували квартири, розташовані на одному поверсі. Тепер на черзі кімнати у гуртожитку на вулиці Східній, 22.

Для проведення поточного ремонту у цьому гуртожитку із бюджету Кременчука для КГЖЕП «Автозаводське» виділяють 163 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Кременчуці триває ремонт гуртожитку для переселенців на вулиці Троїцькій, 71/73. Наразі планують виділити понад 519 тисяч гривень. Нині вже виконано близько 70% робіт.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гуртожиток ВПО переселенці ремонт
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