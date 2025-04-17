Дружині загиблого Героя Сергія Савченка передали почесну відзнаку Полтавської облради

У липні минулого року Олені Савченко вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким був посмертно нагороджений її чоловік
Сьогодні, 17 квітня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили посмертну почесну відзнаку — Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» І ступеня дружині полеглого Героя — Олені Савченко.
Нагороду разом із квітами жінці передав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.
На початку заходу його учасники вшанували пам’ять усіх загиблих на російсько-українській війні хвилиною мовчання. Перед врученням нагороди згадали про подвиг полеглого героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну.
Солдат Савченко Сергій Григорович народився 13 березня 1978 року в селі Білецьківка Кременчуцького району. Навчався у ПТУ № 20, майже все життя працював слюсарем на Крюківському вагонобудівному заводі. Захищати рідну землю від російських загарбників пішов у перші дня повномасштабної війни — 4 квітня 2022 року. Воював на посаді стрільця-зенітника 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ (в/ч А4010).
15 лютого 2023 року загинув у бою поблизу села Іванівське, що біля Торецька на Донеччині.
На російсько-українській війні загинув Сергій Савченко з Кременчуччини, працівник КВБЗ
У загиблого Героя залишилися дружина, син, донька й онук.
Олександр Аленін та начальниця групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького районного ТЦК та СП Любов Телятник висловили щирі співчуття дружині загиблого воїна та пообіцяли всіляку підтримку її родині.
Після нагородження Олена Савченко розповіла журналістам про свого загиблого чоловіка.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.
Вічна Слава Герою!
Нагадаємо, у жовтні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував інтерв’ю з дружиною Сергія — Оленою Савченко, у рамках проєкту «Я — дружина військового».
Олена Савченко: «Хотіли пожити як люди, а клята війна зробила по-своєму»
А у липні 2024 року Олені Савченко вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким був посмертно нагороджений її чоловік. На церемонію нагородження пані Олена прийшла разом з онуком, якого її чоловік дуже любив.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.