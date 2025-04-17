Рада підтримала закон про профосвіту: у ПТУ дозволять навчання мовами меншин

Законопроєкт передбачає створення груп із викладанням неукраїнською — за бажанням щонайменше 8 студентів
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №13107-д «Про професійну освіту», що передбачає низку реформ у системі профтехосвіти. Одне з найбільш обговорюваних нововведень — можливість навчання мовами національних меншин у закладах професійної освіти.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко («Європейська солідарність»). За її словами, нова норма дозволяє створювати окремі навчальні групи з викладанням мовою нацменшини — якщо буде не менше восьми охочих. При цьому українська мова викладатиметься як окремий предмет, а не мова викладання загалом. Опція доступна для всіх студентів, незалежно від їхнього етнічного походження.
оновлення принципів розвитку професійної освіти;
популяризація профтеху серед молоді;
доступ до перенавчання у будь-якому віці;
більше автономії для закладів;
спрощення передачі закладів від держави до громад;
тісніша співпраця профтехів із бізнесом.
Нагадаємо, що з 2027 року планується, що профосвіта триватиме три роки й матиме академічний або професійний напрям.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.