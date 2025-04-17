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Освіта, Україна, Світ

Рада підтримала закон про профосвіту: у ПТУ дозволять навчання мовами меншин

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 209

 Законопроєкт передбачає створення груп із викладанням неукраїнською — за бажанням щонайменше 8 студентів

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №13107-д «Про професійну освіту», що передбачає низку реформ у системі профтехосвіти. Одне з найбільш обговорюваних нововведень — можливість навчання мовами національних меншин у закладах професійної освіти.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко («Європейська солідарність»). За її словами, нова норма дозволяє створювати окремі навчальні групи з викладанням мовою нацменшини — якщо буде не менше восьми охочих. При цьому українська мова викладатиметься як окремий предмет, а не мова викладання загалом. Опція доступна для всіх студентів, незалежно від їхнього етнічного походження.

Що ще передбачає законопроєкт:

  • оновлення принципів розвитку професійної освіти;

  • популяризація профтеху серед молоді;

  • доступ до перенавчання у будь-якому віці;

  • більше автономії для закладів;

  • спрощення передачі закладів від держави до громад;

  • тісніша співпраця профтехів із бізнесом.

Нагадаємо, що з 2027 року планується, що профосвіта триватиме три роки й матиме академічний або професійний напрям.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: реформа освіти українська мова
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