Рада знову дозволила перевірки на роботі у разі мобінгу

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Контролери знову можуть реагувати на звернення працівників щодо цькування, звільнень і «сірих» трудових схем

Верховна Рада 245 голосами ухвалила в цілому законопроєкт №11044, який повертає можливість проведення перевірок роботодавців на предмет мобінгу, неоформлених трудових відносин та законності звільнень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До ухвалення закону діяв мораторій на позапланові перевірки в умовах воєнного стану, крім визначених винятків. Але, за словами нардепа Ярослава Железняка, лише у 2023 році до Держслужби з питань праці надійшло понад пів тисячі скарг на прояви мобінгу (психологічного тиску на роботі), що й стало підставою для змін.

Що передбачає закон:

Держпраця та її тероргани зможуть здійснювати позапланові перевірки: за заявою працівника або профспілки; у разі скарг на мобінг; у разі підозри на неоформлені трудові відносини; у разі незаконного звільнення.



Це означає, що тепер, навіть в умовах війни, державні органи знову можуть втручатися у конфлікти між працівником і роботодавцем, якщо є підстави.

Мобінг — це цькування на робочому місці.