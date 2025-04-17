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Рада знову дозволила перевірки на роботі у разі мобінгу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 329

 Контролери знову можуть реагувати на звернення працівників щодо цькування, звільнень і «сірих» трудових схем

Верховна Рада 245 голосами ухвалила в цілому законопроєкт №11044, який повертає можливість проведення перевірок роботодавців на предмет мобінгу, неоформлених трудових відносин та законності звільнень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До ухвалення закону діяв мораторій на позапланові перевірки в умовах воєнного стану, крім визначених винятків. Але, за словами нардепа Ярослава Железняка, лише у 2023 році до Держслужби з питань праці надійшло понад пів тисячі скарг на прояви мобінгу (психологічного тиску на роботі), що й стало підставою для змін.

Що передбачає закон:

  • Держпраця та її тероргани зможуть здійснювати позапланові перевірки:

    • за заявою працівника або профспілки;

    • у разі скарг на мобінг;

    • у разі підозри на неоформлені трудові відносини;

    • у разі незаконного звільнення.

Це означає, що тепер, навіть в умовах війни, державні органи знову можуть втручатися у конфлікти між працівником і роботодавцем, якщо є підстави.

Мобінг — це цькування на робочому місці.

Куди можна поскаржитись на цькування на робочому місці?

В Україні центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю є Державна служба України з питань праці (Держпраці), яка була утворена у 2014 році.

На офіційному сайті Держпраці вказаний номер телефону, по якому можна отримати консультації з питань праці — (044) 288 10 00

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці знаходиться у Полтаві за адресою: вул. Пушкіна, 119, телефон — (0532) 56-40-76. Управління має офіційну сторінку у Фейсбуці.

Важливо те, що на період розгляду такої скарги чи адміністративного провадження у справі працівник не можу бути звільнений з роботи.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: drohobych-rada.gov.ua
Теги: мобінг Верховна Рада Держпраці
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