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На Київщині попрощались із Євгенієм Житнім — розвідником, уродженцем Кременчука

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 250

 Боєць загинув 8 квітня під Куп’янськом. У нього залишились двоє синів

17 квітня у Вишгороді на Київщині попрощались із загиблим розвідником Євгенієм Житнім — уродженцем Кременчука та сином місцевої журналістки Ірини Житньої. Поминальна служба відбулася в храмі Святого князя Володимира, після чого Героя поховали на Алеї Слави Вишгородського кладовища.


Життя Євгенія обірвалося 8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп’янська на Харківщині. Він пішов на війну добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення, щоб захистити Україну та своїх двох синів. Навіть після поранення Євгеній повернувся на фронт до своїх побратимів.

Під час служби він був нагороджений відзнаками Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Євгеній народився і виріс у Кременчуці. Навчався у школах №14 та №1, а потім — у Кременчуцькому льотному коледжі. Також здобув професію кухаря-кондитера в училищі №26. Працював у кафе «Milk» і ресторані «Європейський», а пізніше — у закладах Києва.

Навчався у Київському коледжі ресторанного господарства. Одружився, мав родину, обрав Вишгород місцем для життя.

Війну він зустрів не в тилу — а в строю.

Реквізити для допомоги родині: 4731 2196 5671 8073 (картка мами загиблого — Ірини Житньої).


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Автор: Руслана Горгола
Теги: воїни світла загиблі на війні загиблий Прощання
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