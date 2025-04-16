На війні загинув син кременчуцької журналістки Ірини Житньої: прощання із воїном відбудеться на Київщині

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 4 662

На російсько-українській війні загинув син кременчуцької журналістки Ірини Житньої, розвідник Євгеній Житній. Трагічною звісткою діляться знайомі жінки у соцмережах.

Життя захисника обірвалося 8 квітня 2025 року поблизу Куп’янська на Харківщині.

Пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення захищати Україну та своїх двох синочків. Отримав поранення, але знов повернувся в стрій до побратимів, — діляться знайомі родини.

Прощання та поховання Євгенія Житнього відбудеться завтра, 17 квітня, на Київщині. О 12.00 розпочнеться поминальна служба у храмі Святого князя Володимира в центрі Вишгорода Київської області, проспект Шевченка, 5а. Після цього поховають полеглого бійця на Алеї Слави Вишгородського кладовища.

Варто нагадати, що Євгеній Житній народився і виріс у Кременчуці. Навчався у школах №14 та №1. Після навчання у Кременчуцькому льотному коледжі встиг здобути ще й професію кухаря-кондитера в училищі №26.

У Кременчуці працював кухарем у кафе «Milk», ресторані «Європейський» та в ресторанах Києва. Навчався у Київському коледжі ресторанного господарства національного університету харчових технологій. Після навчання одружився і вирішив разом із сім’єю залишитися в Києві. Та потрапивши у Вишгород, закохався в це місто й обрав його місцем для життя своєї родини.

Однак, усі мирні плани перекреслила війна. Євгеній пішов добровольцем захищати Україну та своїх двох синів. На фронті отримав поранення, але після лікування повернувся до своїх побратимів. Під час служби був нагороджений відзнаками Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Євгеній Житній загинув як Герой, виконуючи бойове завдання під Купʼянськом Харківської області 8-го квітня 2025 року.

Знайомі родини також залишають реквізити картки мами загиблого військовослужбовця, аби підтримати рідних Євгенія фінансово: 4731 2196 5671 8073.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ірина Житня збирала для Євгенія кошти на FPV-дрон.