У Кременчуці відзначили військових-піхотинців з нагоди професійного свята

У Кременчуцькій райвійськадміністрації відзначили військових-піхотинців району з нагоди професійного свята. Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін.
День піхоти Збройних сил України відзначали учора, 6 травня. З цієї нагоди Олександр Аленін і вручили військовослужбовцям грамоти та подяки.
Це люди, які щодня тримають найскладніші напрямки в найтяжчих умовах. Саме завдяки їхній витримці, хоробрості та самовідданості ми маємо змогу жити й працювати у відносній безпеці, — зауважив Аленін.
Нагадаємо, також з нагоди дня піхоти Президент України Володимир Зеленський вручив бойовий прапор 116-й бригаді, яка дислокується на Полтавщині.
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