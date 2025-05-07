У Кременчуці відзначили військових-піхотинців з нагоди професійного свята

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 134

Захисники отримали грамоти та подяки до Дня піхоти

У Кременчуцькій райвійськадміністрації відзначили військових-піхотинців району з нагоди професійного свята. Про це повідомив начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін.

День піхоти Збройних сил України відзначали учора, 6 травня. З цієї нагоди Олександр Аленін і вручили військовослужбовцям грамоти та подяки.

Це люди, які щодня тримають найскладніші напрямки в найтяжчих умовах. Саме завдяки їхній витримці, хоробрості та самовідданості ми маємо змогу жити й працювати у відносній безпеці, — зауважив Аленін.

Нагадаємо, також з нагоди дня піхоти Президент України Володимир Зеленський вручив бойовий прапор 116-й бригаді, яка дислокується на Полтавщині.