Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 9 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 304, 16-18
вул. А. Ковальова, 46-77
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. В. Холодної, 1-36
вул. Джерельна, 16,18
вул. Є. Патона, 25
вул. І. Мєчникова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Козацька, 71-134
вул. М. Чурай, 3-52
вул. М. Молочникова, 2,4,11
вул. М. Татарулі, 3Б-204
вул. Можайського, 2В
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. О. Древаля, 85-223
вул. Солов'їна, 10
вул. Спасопреображенська, 3,4,6
вул. Чернигівська, 1-23
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11,12
пров. 4-й Індустріальний, 6,8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-12
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, 1/4-99
пров. К. Скрябіна, 1,3
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Чорнобаївський, 1-58
пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4
пр. 2-й Індустріальний, 3,4
пр. 3-й Індустріальний, 3,4
пр. 4-й Індустріальний, 3,4
пр. Великокохнівський, 2/2-57А
Сонячний, 38/12, 40.
просп. Лесі Українки, 21, 25, 27
вул. Тараса Бульби, 9, 9А.
квт. 101, 8В, 10А, 10Б, 10Г, 10Д, 10В, 10, 11
вул. Петра Калнишевського, 13А
просп. Свободи, 11, 11А.
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1-186.
вул. Громадянська, 56-61/32
вул. Кооперативна, 109
вул. Олексія Бутовського, 28/55-51
вул. Юрія Липи, 41-68/39
вул. Миколи Пирогова, 4
пров. Героїв Охтирки, 3-14
вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11
вул. Кривушанська, 1/6-26
вул. Прирічна, 19-28
вул. Ромаданівська, 1-9
вул. Тракторна, 21/13-23/20
пров. 1-й Весняний, 3-13
пров. 2-й Весняний, 2-13
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Весняна, 3-19/5
пр. Весняний, 7-12
пров. Олексія Бутовського, 4-37/57
пров. Миколи Пирогова, 1/13-8
вул. Юрія Липи, 43, 45, 47
вул. Гайдамацька, 21-44
пров. Грузинський, 3-9/20
вул. Космонавтів, 39/14-60
пров. Космонавтів, 1-9
туп. Космонавтів, 1,2
вул. Ліщинова, 4-29
пров. Сергія Петренка, 20-33
вул. Чорноморська, 15/10-66
пров. Чорноморський, 4-17
вул. Капітана Трусова, 83-92/25
вул. Квітки Цісик, 36Г
вул. Майора Пугача, 25-90/31
вул. Національної гвардії, 3-14
вул. Криворудна, 2В
пров. Бакинський, 9-12
пров. Бар’єрний, 7-12
пров. Західний, 11-14
пров. Квітневий, 1-10
вул. Юрія Кондратюка, 7-74/23
вул. Вітчизняна, 5-20
пров. Луговий, 17-37
пр. Луговий, 10-25
вул. Гійома Боплана, 77-92
вул. Кооперативна, 1-28/75
вул. Бетонна, 126,128,128А
вул. Вадима Пугачова, 36
вул. Профспілкова, 1-10
пров. Квітневий
туп. 1-й Деповський, 3-8
туп. 2-й Деповський, 3-7
вул. Велика набережна, 1-9
вул. Деповська, 1-57
вул. Запорізька, 7-12
вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА
вул. Миколи Кучми, 1/4-54
вул. Редутна, 27-48А
пров. Сковороди, 2-8
пров. Столярний, 43-57
вул. Фурштадська, 1-19/25
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92
вул. Дербукова, 1-26
вул. Зарічна, 1/9-78/279
вул. Івана Котляревського, 1-30
пров. Івана Котляревського, 1-17
вул. Івана Піддубного, 1/3-17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2-25/9
пров. Капітана Мехеди, 1-37/273
вул. Кубанська, 1-18
вул. Лебедина, 55-104/19
просп. Лесі Українки, 1/14-13/17
вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
вул. Приозерна, 3-7
пров. Приозерний, 3/9-36/40
туп. Проточний, 5-38/32
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
туп. Сінний, 2-30
пров. Танковий, 2/9-20
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
вул. Цегельна, 1-36
вул. Вадима Пугачова, 6-7А
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Лебедина, 106
вул. Залізнична, 21-81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18-66
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
пров. Північний, 1А-26
вул. Подовжня, 3-17
пров. Робітничий, 3-27
вул. Сержанта Мельничука, 78-195
пров. Сивашський, 2В-30/4
пр-д Степана Васильченка, 3-16
пров. Токарний, 3-26/14
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15
туп. Спокійний, 1-14
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
пр-д Володимира Константиновича, 7-39
пр-д Івана Калиновича, 21-60
вул. Кооперативна, 77-112
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Гійома Боплана, 38-78А, 74А
пров. Градижський, 4, 6
вул. Каховська, 26/72-43/2
вул. Кооперативна, 19-50/4
вул. Лугова, 6-37
пров. Луговий, 2/25-9
вул. Раїси Кириченко, 76-96/4
пр. Луговий, 2/25
пров. Бакинський, 5/7-8/8
пров. Градизький, 10/7-30
вул. Каховська, 2А
вул. Кооперативна, 43/1-84
пров. Західний, 5-8/9
вул. Раїси Кириченко, 34-93
пров. Зв’язковий, 28-55/15
пр. Зв’язковий, 3-8
пров. Липневий, 6-11
вул. Проєктна, 4-35
пров. Резервний, 13-23
вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Данила Нечая, 21-48/38
пров. Олексія Бутовського, 55-67
вул. Богдана Хмельницького, 53-150
просп. Свободи, 54Г
вул. Гійома Боплана, 4-15/9
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3-8
пров. Центральний, 3/1-14
вул. Юрія Липи, 3/3-16
вул. Володимира Короленка, 3-13
пр. Громадянський, 3-19
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Шістдесятників, 4А-15
вул. Правобережна, 42А-57/2
вул. Республіканська, 93, 93А
пров. Вишневий, 1/83-13/20
пр-д Вишевий, 3-6
вул. Залізнична, 79-91
вул. Кагамлицька, 74
вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.
вул. Національної Гвардії, 7
просп. Свободи, 134/1-152.
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Садова, 4-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19, 19А
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А.
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Київська, 64-80
вул. Ярова, 1-7
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський, 277/2-281.
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