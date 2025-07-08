Олена Шуляк
Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 352

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 9 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 17.00:

  • квт. 304, 16-18

  • вул. А. Ковальова, 46-77

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • вул. В. Холодної, 1-36

  • вул. Джерельна, 16,18

  • вул. Є. Патона, 25

  • вул. І. Мєчникова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • вул. Козацька, 71-134

  • вул. М. Чурай, 3-52

  • вул. М. Молочникова, 2,4,11

  • вул. М. Татарулі, 3Б-204

  • вул. Можайського, 2В

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. О. Древаля, 85-223

  • вул. Солов'їна, 10

  • вул. Спасопреображенська, 3,4,6

  • вул. Чернигівська, 1-23

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-12

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пров. Делегатський, 3-20

  • пров. Індустріальний, 1/4-99

  • пров. К. Скрябіна, 1,3

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4

  • пр. Великокохнівський, 2/2-57А

  • Сонячний, 38/12, 40.

З 5.00 до 18.00:

  • просп. Лесі Українки, 21, 25, 27

  • вул. Тараса Бульби, 9, 9А.

З 5.30 до 18.00:

  • квт. 101, 8В, 10А, 10Б, 10Г, 10Д, 10В, 10, 11

  • вул. Петра Калнишевського, 13А

  • просп. Свободи, 11, 11А.

З 7.00 до 19.00:

  • вул. Євгена Патона, 25

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Громадянська, 56-61/32

  • вул. Кооперативна, 109

  • вул. Олексія Бутовського, 28/55-51

  • вул. Юрія Липи, 41-68/39

  • вул. Миколи Пирогова, 4

  • пров. Героїв Охтирки, 3-14

  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11

  • вул. Кривушанська, 1/6-26

  • вул. Прирічна, 19-28

  • вул. Ромаданівська, 1-9

  • вул. Тракторна, 21/13-23/20

  • пров. 1-й Весняний, 3-13

  • пров. 2-й Весняний, 2-13

  • пров. Гетьмана Сомка, 7/2

  • вул. Весняна, 3-19/5

  • пр. Весняний, 7-12

  • пров. Олексія Бутовського, 4-37/57

  • пров. Миколи Пирогова, 1/13-8

  • вул. Юрія Липи, 43, 45, 47

  • вул. Гайдамацька, 21-44

  • пров. Грузинський, 3-9/20

  • вул. Космонавтів, 39/14-60

  • пров. Космонавтів, 1-9

  • туп. Космонавтів, 1,2

  • вул. Ліщинова, 4-29

  • пров. Сергія Петренка, 20-33

  • вул. Чорноморська, 15/10-66

  • пров. Чорноморський, 4-17

  • вул. Капітана Трусова, 83-92/25

  • вул. Квітки Цісик, 36Г

  • вул. Майора Пугача, 25-90/31

  • вул. Національної гвардії, 3-14

  • вул. Криворудна, 2В

  • пров. Бакинський, 9-12

  • пров. Бар’єрний, 7-12

  • пров. Західний, 11-14

  • пров. Квітневий, 1-10

  • вул. Юрія Кондратюка, 7-74/23

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • пров. Луговий, 17-37

  • пр. Луговий, 10-25

  • вул. Гійома Боплана, 77-92

  • вул. Кооперативна, 1-28/75

  • вул. Бетонна, 126,128,128А

  • вул. Вадима Пугачова, 36

  • вул. Профспілкова, 1-10

  • пров. Квітневий

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • вул. Велика набережна, 1-9

  • вул. Деповська, 1-57

  • вул. Запорізька, 7-12

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА

  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54

  • вул. Редутна, 27-48А

  • пров. Сковороди, 2-8

  • пров. Столярний, 43-57

  • вул. Фурштадська, 1-19/25

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92

  • вул. Дербукова, 1-26

  • вул. Зарічна, 1/9-78/279

  • вул. Івана Котляревського, 1-30

  • пров. Івана Котляревського, 1-17

  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • вул. Капітана Корпана, 2-25/9

  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273

  • вул. Кубанська, 1-18

  • вул. Лебедина, 55-104/19

  • просп. Лесі Українки, 1/14-13/17

  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

  • вул. Приозерна, 3-7

  • пров. Приозерний, 3/9-36/40

  • туп. Проточний, 5-38/32

  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291

  • туп. Сінний, 2-30

  • пров. Танковий, 2/9-20

  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2

  • вул. Цегельна, 1-36

  • вул. Вадима Пугачова, 6-7А

  • вул. Івана Котляревського, 19/13

  • вул. Лебедина, 106

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Кагамлицька, 1/18-66

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • пров. Північний, 1А-26

  • вул. Подовжня, 3-17

  • пров. Робітничий, 3-27

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-195

  • пров. Сивашський, 2В-30/4

  • пр-д Степана Васильченка, 3-16

  • пров. Токарний, 3-26/14

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1

  • пров. Князя Олега, 1/6, 8-48/15

  • туп. Спокійний, 1-14

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

  • пр-д Володимира Константиновича, 7-39

  • пр-д Івана Калиновича, 21-60

  • вул. Кооперативна, 77-112

  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • пров. Бакинський, 5/6

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6

  • вул. Братів Тютюнників, 4-27

  • вул. Гійома Боплана, 38-78А, 74А

  • пров. Градижський, 4, 6

  • вул. Каховська, 26/72-43/2

  • вул. Кооперативна, 19-50/4

  • вул. Лугова, 6-37

  • пров. Луговий, 2/25-9

  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4

  • пр. Луговий, 2/25

  • пров. Бакинський, 5/7-8/8

  • пров. Градизький, 10/7-30

  • вул. Каховська, 2А

  • вул. Кооперативна, 43/1-84

  • пров. Західний, 5-8/9

  • вул. Раїси Кириченко, 34-93

  • пров. Зв’язковий, 28-55/15

  • пр. Зв’язковий, 3-8

  • пров. Липневий, 6-11

  • вул. Проєктна, 4-35

  • пров. Резервний, 13-23

  • вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40

  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51

  • пров. Данила Нечая, 21-48/38

  • пров. Олексія Бутовського, 55-67

  • вул. Богдана Хмельницького, 53-150

  • просп. Свободи, 54Г

  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9

  • вул. Затонна, 24

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • пров. Центральний, 3/1-14

  • вул. Юрія Липи, 3/3-16

  • вул. Володимира Короленка, 3-13

  • пр. Громадянський, 3-19

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Правобережна, 42А-57/2

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • пров. Вишневий, 1/83-13/20

  • пр-д Вишевий, 3-6

  • вул. Залізнична, 79-91

  • вул. Кагамлицька, 74

  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Національної Гвардії, 7

  • просп. Свободи, 134/1-152.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Садова, 4-16

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19, 19А

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А.

З 8.00 до 20.00:

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Київська, 64-80

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Потоки

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський, 277/2-281.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх