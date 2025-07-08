У Чечелевому зіткнулися мікроавтобус і мотоцикл — мотоцикліст загинув (уточнено, доповнено)

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8 липня в районі Чечелево сталася серйозна ДТП за участі мікроавтобуса Renault та мотоцикла. Про це повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка районного управління поліції Анна Васенко.

На момент зіткнення на мотоциклі перебували водій і пасажир. Рятувальники ДСНС деблокували мотоцикліста — медики одразу розпочали реанімаційні заходи. Пасажиру також надають допомогу.

Остаточні обставини та причини аварії з'ясовуються.

На місці події працюють поліція, медики та рятувальники.