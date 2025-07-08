8 липня в районі Чечелево сталася серйозна ДТП за участі мікроавтобуса Renault та мотоцикла. Про це повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка районного управління поліції Анна Васенко.
На момент зіткнення на мотоциклі перебували водій і пасажир. Рятувальники ДСНС деблокували мотоцикліста — медики одразу розпочали реанімаційні заходи. Пасажиру також надають допомогу.
Остаточні обставини та причини аварії з'ясовуються.
На місці події працюють поліція, медики та рятувальники.
Як повідомили очевидці, врятувати мотоцикліста не вдалося.
Як повідомили у поліції, підліток пасажир мотоцикла — у лікарні.
Нагадаємо, що трохи раніше у Крюкові мотоцикліст загинув у ДТП.
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