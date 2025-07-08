8 липня у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля поліції та легковика. Аварія трапилася неподалік центрального автовокзалу, повідомляють очевидці у соцмережах.
На відео з місця видно момент зіткнення двох авто на перехресті.
Обставини події та інформація про постраждалих уточнюються. Офіційні коментарі поліції наразі відсутні.
Нагадаємо, що трохи раніше у Крюкові мотоцикліст загинув у ДТП.
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