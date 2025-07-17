На Кременчуччині велосипедистка потрапила під колеса легковика — поліція

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У вівторок, 15 липня, близько 12.30 у селищі Семенівка на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ, яким кермував 42-річний водій, збив 49-річну жінку на велосипеді. Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження). Нині усі причини та обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, днями у Зінькові велосипедист потрапив до лікарні після зіткнення з Toyota.