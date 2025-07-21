Сьогодні, 21 липня, близько 17.30 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, на дорозі під час ДТП травмувався велосипедист. Попередньо відомо, що автомобіль зупинився на смузі руху для того, щоб висадити пасажира.
Нині на місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють автомобіль, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Велосипедист, попередньо, отримав легкі травми.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині велосипедистка потрапила під колеса легковика.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.