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У Кременчуці на дорозі травмувався велосипедист — поліція

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 147

 

Попередньо чоловік травмувався, коли легковик висаджував пасажира

Сьогодні, 21 липня, близько 17.30 на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, на дорозі під час ДТП травмувався велосипедист. Попередньо відомо, що автомобіль зупинився на смузі руху для того, щоб висадити пасажира.

— І в цей момент, коли двері відчинилися, було травмовано пасажира, який рухався по смузі руху, — зазначає Анна Васенко.

Нині на місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють автомобіль, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Велосипедист, попередньо, отримав легкі травми.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині велосипедистка потрапила під колеса легковика.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: аварія ДТП поліція велосипедист травмований
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