У Світловодську під Кременчуком викрили незаконний видобуток піску на 53 млн грн

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 243 Коментарів: 1

У Світловодську на Кіровоградщині, що поблизу Кременчука, представники Держекоінспекції зафіксували незаконний видобуток піску на Дніпрі. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Відомо, що дід час перевірки 30 жовтня 2024 року представники екоінспекції виявили земснаряд, який працював без жодних дозвільних документів. Екологи нарахували збитки на 53 мільйони гривень та передали матеріали до Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

Правоохоронцям вдалося встановити організатора та трьох його спільників: їм уже повідомлили про підозру за ч. 3 та 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин.

Нагадаємо, торік на Полтавщині до суду передали матеріали стосовно фермера із Лубенщини за здійснення незаконного видобутку корисних копалин у великому розмірі.