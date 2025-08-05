Олена Шуляк
Комплексний план просторового розвитку: нардеп Шуляк пояснила, що громадам про нього потрібно знати
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Світловодську під Кременчуком викрили незаконний видобуток піску на 53 млн грн

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 243 Коментарів: 1

 

Чотирьом особам повідомили про підозру

У Світловодську на Кіровоградщині, що поблизу Кременчука, представники Держекоінспекції зафіксували незаконний видобуток піску на Дніпрі. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Відомо, що дід час перевірки 30 жовтня 2024 року представники екоінспекції виявили земснаряд, який працював без жодних дозвільних документів. Екологи нарахували збитки на 53 мільйони гривень та передали матеріали до Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.

Правоохоронцям вдалося встановити організатора та трьох його спільників: їм уже повідомлили про підозру за ч. 3 та 4 ст. 240 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин.

Нагадаємо, торік на Полтавщині до суду передали матеріали стосовно фермера із Лубенщини за здійснення незаконного видобутку корисних копалин у великому розмірі.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: Світловодськ пісок незаконний видобуток Держекоінспекція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

434
shoni1970:
Сьогодні, 11:46

На кордоні Садків і Раківки вже років 25 вивозять. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх