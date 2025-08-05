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На Кременчуччині за добу сталося чотири пожежі: горіли пральня та сухостій

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 153

 

Вогонь знищив понад 3 га рослинності та пошкодив обладнання у пральні

Протягом 4 серпня у Кременчуцькому районі сталося чотири пожежі - одна у приміщенні пральні та три на відкритих територіях. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Наймасштабніша пожежа виникла о 8.15 у селі Крамаренки Омельницької громади, де вогонь знищив суху рослинність на площі 3 га. До гасіння залучили 5 чоловік особового складу 17-ї пожежно-рятувальної частини та техніку агрофірми «Відродження».

Близько 13.00 у Кременчуці на вул. Лікаря Парнети загорілася пральня. Вогонь пошкодив внутрішнє облицювання стін і стелі на площі 50 кв. м та знищив майно. Завдяки діям рятувальників приміщення вдалося врятувати. Гасили вогонь 9 надзвичайників 14-ї та 16-ї пожежно-рятувальних частин. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Також рятувальники упродовж дня ліквідували ще дві пожежі сухостою:

  • у селі Пироги Глобинської громади (0,2 га),

  • у Глобиному (0,3 га).

Усі загоряння вдалося локалізувати, постраждалих немає. Причини загорянь фахівці ДСНС наразі встановлюють.

Нагадаємо, цими вихідними у Глобиному на Кременчуччині горів житловий будинок.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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