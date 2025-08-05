Через обстріл Лозової на Харківщині «Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів з Полтави

Унаслідок нічного обстрілу Лозової на Харківщині «Укрзалізниця» тимчасово змінила маршрути приміських поїздів із Полтави. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Пошкодження критичної інфраструктури, зокрема вокзалу, унеможливили рух поїздів у напрямку Лозової.
Тимчасові зміни стосуються таких маршрутів:
№ 6572/6654 Полтава-Південна — Орілька (замість Лозової)
№ 6655/6577 Орілька (замість Лозової) — Полтава-Південна
Нині відомо, що у Лозовій працюють рятувальники та аварійні служби. Попередньо є інформаціі про поранених, серед них двоє дітей. Частина міста залишається без електропостачання.
Нагадаємо, нещодавно в «Укрзалізниці» повідомляли, що на вокзалах працюватимуть вибіркові групи воєнізованої охорони.
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