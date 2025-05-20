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Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть ексдиректора елеватора за розкрадання зерна на 2,3 мільйона гривень

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 191

 650 тонн кукурудзи зникли з обліку — слідство встановило зловживання службовим становищем

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі про розкрадання зерна на одному з елеваторів продовольчо-зернової корпорації. За висновками експертизи, з підприємства зникло понад 650 тонн кукурудзи 3 класу — на суму майже 2,3 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як встановило слідство, колишній директор елеватора з березня по липень 2023 року організував вивезення зерна поза межами офіційного обліку з метою особистого збагачення. Нестачу виявили під час інвентаризації.

У квітні 2025 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Суд призначив запобіжний захід — заставу у майже мільйон гривень. Також арештовано його автомобіль та грошові активи в банках.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованих пестицидів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ зерно
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