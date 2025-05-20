Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Був людиною душі та серця»: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні захисником Віталієм Бугою

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 91

 

Загинув захисник під час виконання бойового завдання на Херсонщині

Сьогодні, 20 травня, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Віталія Бугу. Народився чоловік 6 червня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 25, а далі освіту здобув у професійно-технічному училищі № 2.

 

Попри дощову погоду, провести воїна в останню путь зібралися багато людей — прийшли його рідні та близькі, знайомі, сусіди, колишні колеги. Усі, хто знав Віталія, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист Батьківщини.

— Віталій виріс на наших очах, був нашим сусідом, — розповідає Людмила. — Був безвідмовний, завжди готовий прийти сусідам на допомогу. Ніколи нічого поганого про нього не можна було сказати.

 

Жінка пригадує: загиблого воїна у дитинстві виховувала одна мати, а після її смерті чоловік залишився жити один.

— Він працював постійно, сам добував собі на життя. Був дуже добрий і дуже тихий — завжди сам по собі. Дуже прикро, що ця війна забирає найкращих, — додає Людмила.

За словами іще однієї сусідки Віталія, Галини, чоловіка забрали на війну близько пів року тому.

 

— Він ріс у нашому дворі, знала його із самого дитинства. Останнім часом працював будівельником, а потім пішов служити. У відпустку недавно приходив, провідував нас усіх. Дуже хорошою людиною був. Вічна йому пам’ять, — каже жінка.

Прийшла попрощатися із Віталієм і Олена — її покійний чоловік дружив із загиблим.

 

— Вони із чоловіком дружили 5 років. Познайомилися на «Водоканалі», працювали певний час разом. Особисто я його не дуже знала, але чоловік про нього завжди розповідав як про дуже добру людину. Востаннє спілкувалися із ним, коли лежав у шпиталі після поранення. А вчора оце подзвонили й сказали, що його вже немає. Він був справжньою людиною душі та серця. Дуже шкода, що його не стало, — ділиться жінка.

 

У лавах Збройних сил України солдат Віталій Буга служив на посаді стрільця, помічника гранатометника, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 10 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Зміївка Бериславського району на Херсонщині. Світла пам’ять полеглому воїну, — додає «Лиман».

 

У загиблого захисника лишилися дружина, син та брат. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Віталія Буги.


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх