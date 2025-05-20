«Був людиною душі та серця»: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні захисником Віталієм Бугою

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 91

Сьогодні, 20 травня, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Віталія Бугу. Народився чоловік 6 червня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 25, а далі освіту здобув у професійно-технічному училищі № 2.

Попри дощову погоду, провести воїна в останню путь зібралися багато людей — прийшли його рідні та близькі, знайомі, сусіди, колишні колеги. Усі, хто знав Віталія, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист Батьківщини.

— Віталій виріс на наших очах, був нашим сусідом, — розповідає Людмила. — Був безвідмовний, завжди готовий прийти сусідам на допомогу. Ніколи нічого поганого про нього не можна було сказати.

Жінка пригадує: загиблого воїна у дитинстві виховувала одна мати, а після її смерті чоловік залишився жити один.

— Він працював постійно, сам добував собі на життя. Був дуже добрий і дуже тихий — завжди сам по собі. Дуже прикро, що ця війна забирає найкращих, — додає Людмила.

За словами іще однієї сусідки Віталія, Галини, чоловіка забрали на війну близько пів року тому.

— Він ріс у нашому дворі, знала його із самого дитинства. Останнім часом працював будівельником, а потім пішов служити. У відпустку недавно приходив, провідував нас усіх. Дуже хорошою людиною був. Вічна йому пам’ять, — каже жінка.

Прийшла попрощатися із Віталієм і Олена — її покійний чоловік дружив із загиблим.

— Вони із чоловіком дружили 5 років. Познайомилися на «Водоканалі», працювали певний час разом. Особисто я його не дуже знала, але чоловік про нього завжди розповідав як про дуже добру людину. Востаннє спілкувалися із ним, коли лежав у шпиталі після поранення. А вчора оце подзвонили й сказали, що його вже немає. Він був справжньою людиною душі та серця. Дуже шкода, що його не стало, — ділиться жінка.

У лавах Збройних сил України солдат Віталій Буга служив на посаді стрільця, помічника гранатометника, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 10 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Зміївка Бериславського району на Херсонщині. Світла пам’ять полеглому воїну, — додає «Лиман».

У загиблого захисника лишилися дружина, син та брат. Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі.