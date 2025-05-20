Петиція про заборону демонтажу 120-річної будівлі у центрі Кременчука набрала понад 250 підписів

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Петиція жителів Кременчука про зупинку демонтажу і повне відновлення 120-річної будівлі на вулиці Мазепи, 13 набрала 263 підписи. Надалі її має розглянути міський голова. Про це стало відомо з сайту електронних звернень та петицій за 20 травня.

Нагадаємо, автор звернення Назарій Лісний вимагає припинити демонтаж будинку і відновити його з автентичних матеріалів. Крім того, у петиції активіст просить:

надати охоронний статус як об’єкту культурної спадщини;

реставрувати будівлю з можливістю її використання у культурних чи соціальних цілях;

оновити історико-архітектурний опорний план Кременчука, додавши важливі, але недооцінені будівлі;

впровадити систему виявлення та захисту будівель віком понад 100 років.

Додамо, що на початку березня кременчуцькі активісти виступили проти знесення забудовниками історичної будівлі у центрі міста. Двоповерховий будинок на вулиці Мазепи, 13 звели у 1910 році за проєктом німецького архітектора. Будинок у центрі міста — це збережений зразок кременчуцької архітектури у стилі історизм з елементами неоренесансу та неоготики, кажуть активісти.

Наприкінці лютого під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули земельні питання, що виносились на сесію міської ради. Головним серед них було погодження зміни до детального плану території центральної частини міста. Ці зміни передбачають, зокрема, будівництво багатоповерхового житлового будинку на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова.

Як зазначила на засіданні депутатської комісії очільниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, 3 лютого пройшли громадські обговорення цих змін до детального плану, й жодних зауважень чи пропозицій від учасників не поступило.

Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

Детальніше про забудовника і його зв’язок з народним депутатом Юрієм Шаповаловим читайте ТУТ.