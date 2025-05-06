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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованих пестицидів

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 14

 

Підроблену агрохімію виготовляли на території трьох областей — вилучено продукції на 30 мільйонів гривень

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з прикордонниками припинили діяльність злочинної групи, яка організувала масштабне виробництво підроблених пестицидів і агрохімікатів. Один із цехів діяв на території Полтавської області, повідомляє БЕБ.

Підпільні виробництва працювали також у Черкаській та Закарпатській областях. Жодних дозвільних документів фігуранти не мали. Хімікати продавали під виглядом продукції відомих брендів, незаконно використовуючи логотипи та назви світових компаній.

У складі деяких препаратів виявлено отруйні речовини, що могли становити небезпеку для людей і довкілля.

Що вилучили:

  • понад 5 тисяч каністр агрохімікатів;
  • сировину та обладнання для виготовлення продукції;
  • інструкції, принтери для маркування, чорнову документацію;
  • готівку.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 30 млн грн.

Під час спецоперації провели 24 обшуки за місцями виробництва, зберігання товару та проживання фігурантів. Наразі триває досудове розслідування. Призначено низку експертиз. Також перевіряється інформація про можливе постачання підробок до країн ЄС.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ хімікати пестициди
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