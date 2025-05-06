Прокуратура Полтавщини повідомила про підозру правоохоронцю, який став винуватцем смертельної ДТП, що сталася 2 травня поблизу села Мачухи Полтавського району. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За попередніми даними слідства, водій службового автомобіля Skoda, працівник правоохоронного органу, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем Opel.
У результаті аварії загинули двоє пасажирів Skoda — один із них колега підозрюваного, інший — військовослужбовець. Сам водій та ще один пасажир отримали травми.
Як повідомили у ДБР, правоохоронець за кермом службового автомобіля рухався у напрямку Полтави. На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.
Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто — співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир — цивільна особа — у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми.
Нагадаємо, у ДТП загинули 23-річний поліціянт Анатолій Ілляшенко та військовослужбовець ТЦК та СП Віктор Боровко. Також у соцмережах пишуть, що постраждав пасажир поліцейської автівки — цивільний чоловік із Кременчука, якого звати Олександр. Відомо, що ушпиталили водія Opel.
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