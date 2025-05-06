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Смертельна ДТП у Мачухах: правоохоронцю повідомили про підозру (доповнено)

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 184

 Водієві загрожує до 10 років ув’язнення

Прокуратура Полтавщини повідомила про підозру правоохоронцю, який став винуватцем смертельної ДТП, що сталася 2 травня поблизу села Мачухи Полтавського району. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За попередніми даними слідства, водій службового автомобіля Skoda, працівник правоохоронного органу, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем Opel.

У результаті аварії загинули двоє пасажирів Skoda — один із них колега підозрюваного, інший — військовослужбовець. Сам водій та ще один пасажир отримали травми.

Що відомо:

  • Підозру оголошено за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб.
  • Досудове розслідування проводить Теруправління ДБР у Полтаві.
  • Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Доповнено:

Як повідомили у ДБР, правоохоронець за кермом службового автомобіля рухався у напрямку Полтави. На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто — співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир — цивільна особа — у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми.

Нагадаємо, у ДТП загинули 23-річний поліціянт Анатолій Ілляшенко та військовослужбовець ТЦК та СП Віктор Боровко. Також у соцмережах пишуть, що постраждав пасажир поліцейської автівки — цивільний чоловік із Кременчука, якого звати Олександр. Відомо, що ушпиталили водія Opel.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельна ДТП
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