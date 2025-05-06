Смертельна ДТП у Мачухах: правоохоронцю повідомили про підозру (доповнено)

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 184

Прокуратура Полтавщини повідомила про підозру правоохоронцю, який став винуватцем смертельної ДТП, що сталася 2 травня поблизу села Мачухи Полтавського району. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За попередніми даними слідства, водій службового автомобіля Skoda, працівник правоохоронного органу, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем Opel.

У результаті аварії загинули двоє пасажирів Skoda — один із них колега підозрюваного, інший — військовослужбовець. Сам водій та ще один пасажир отримали травми.

Що відомо:

Підозру оголошено за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб.

— порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб. Досудове розслідування проводить Теруправління ДБР у Полтаві .

. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.