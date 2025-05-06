У Кременчуці ледь не згорів будинок

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 88

Пожежа виникла в господарчій споруді, полум’я перекинулось на дах житлового будинку

У понеділок, 5 травня, у провулку Межовому в Кременчуці сталася пожежа. Як повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій, займання виникло у господарчій споруді, а згодом вогонь перекинувся на покрівлю житлового будинку.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Їм вдалося врятувати будинок від повного знищення полум’ям.

До ліквідації пожежі залучалися особовий склад та техніка місцевої пожежно-рятувальної частини.

Причину займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, до 8 травня в регіоні встановився п’ятий клас пожежної небезпеки — найвищий.