Дефіцит водіїв, бухгалтерів і вантажників: які професії найзатребуваніші в Україні

Державна служба зайнятості оприлюднила перелік найбільш затребуваних професій на ринку праці України. Інформація базується на аналізі даних Єдиного порталу вакансій, де щодня публікують близько 230 тисяч пропозицій роботи від державної та приватних платформ, зокрема Work.ua та Robota.ua.
Попит пов’язаний із високою плинністю кадрів у цій сфері.
Це одна з найдефіцитніших категорій на ринку.
Нестача пояснюється тривалим і вартісним навчанням.
Основна причина нестачі кадрів — невисока зарплата.
Загалом найбільший дефіцит кадрів — у групах кваліфікованих робітників та професіоналів, повідомляють у Службі зайнятості.
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