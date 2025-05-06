Дефіцит водіїв, бухгалтерів і вантажників: які професії найзатребуваніші в Україні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 136

Служба зайнятості назвала топспеціальності на основі 230 тисяч вакансій

Державна служба зайнятості оприлюднила перелік найбільш затребуваних професій на ринку праці України. Інформація базується на аналізі даних Єдиного порталу вакансій, де щодня публікують близько 230 тисяч пропозицій роботи від державної та приватних платформ, зокрема Work.ua та Robota.ua.

Аналітики Служби зайнятості поділили професії на чотири великі категорії:

1. Сфера обслуговування та послуг

Найчастіше шукають:

продавців,

адміністраторів,

кухарів,

торгових представників,

бариста,

офіціантів.

Попит пов’язаний із високою плинністю кадрів у цій сфері.

2. Кваліфіковані робітники (зі спецосвітою)

У дефіциті:

водії,

слюсарі,

комплектувальники,

швачки,

електрики.

Це одна з найдефіцитніших категорій на ринку.

3. Професіонали та фахівці з вищою освітою

Найчастіше роботодавці шукають:

бухгалтерів,

інженерів,

лікарів,

технологів,

вчителів,

економістів.

Нестача пояснюється тривалим і вартісним навчанням.

4. Некваліфіковані працівники

Тут у попиті:

вантажники,

прибиральники,

комірники,

підсобні працівники.

Основна причина нестачі кадрів — невисока зарплата.

Загалом найбільший дефіцит кадрів — у групах кваліфікованих робітників та професіоналів, повідомляють у Службі зайнятості.

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