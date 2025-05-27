На Полтавщині побилися підлітки: є постраждалий

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 265

На Полтавщині побилися підлітки: поліція почала досудове розслідування. Про це інформують у прессулжбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, учасниками інциденту стали учні одного із місцевих закладів освіти 13 та 14 років. Також відомо, що в результаті конфлікту постраждав 16-річний хлопець із Гадяча.

Нині правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Поліція встановлює обставини конфлікту та надає юридичну оцінку діям кожного з учасників.

Нагадаємо, нещодавно у полтавській школі побилися першокласники, тоді із конфліктом також розбиралася поліція.



