Без роботи у 2024 році залишався кожен сьомий українець — Центр економічної стратегії

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 182

За підсумками 2024 року середній рівень безробіття в Україні зменшився до 14,3%, тоді як у 2023 році він складав 17,4%, а у 2022-му — 18,5%. Про це йдеться у Трекері економіки від Центру економічної стратегії.

Головні тенденції на ринку праці

Брак робочої сили став однією з головних проблем бізнесу.

Попит на працівників високий, але безробіття все ще залишається значним — це свідчить про структурне безробіття.

Зростання реальних зарплат через конкуренцію між роботодавцями.

Розширення можливостей для жінок, студентів і літніх працівників.

Жінки опановують нові професії

У 2024 році жінки частіше працювали на посадах, які раніше займали переважно чоловіки:

водії вантажівок

зварювальники

слюсарі

водії громадського транспорту.

Цьому сприяли державні та міжнародні програми навчання.

Подальші виклики

Аналітики зазначають, що перенавчання потребує часу, тому нестача кадрів збережеться.

Ринок праці і надалі скорочуватиметься через мобілізацію та виїзд людей за кордон.

Диспропорції на ринку праці залишатимуться у найближчі роки.