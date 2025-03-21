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Бізнес/Робота

Без роботи у 2024 році залишався кожен сьомий українець — Центр економічної стратегії

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 182

 Дефіцит кадрів загострив конкуренцію між роботодавцями, що стимулювало зростання зарплат

За підсумками 2024 року середній рівень безробіття в Україні зменшився до 14,3%, тоді як у 2023 році він складав 17,4%, а у 2022-му — 18,5%. Про це йдеться у Трекері економіки від Центру економічної стратегії.

Головні тенденції на ринку праці

  • Брак робочої сили став однією з головних проблем бізнесу.
  • Попит на працівників високий, але безробіття все ще залишається значним — це свідчить про структурне безробіття.
  • Зростання реальних зарплат через конкуренцію між роботодавцями.
  • Розширення можливостей для жінок, студентів і літніх працівників.

Жінки опановують нові професії

У 2024 році жінки частіше працювали на посадах, які раніше займали переважно чоловіки:

  • водії вантажівок
  • зварювальники
  • слюсарі
  • водії громадського транспорту.

Цьому сприяли державні та міжнародні програми навчання.

Подальші виклики

Аналітики зазначають, що перенавчання потребує часу, тому нестача кадрів збережеться.

Ринок праці і надалі скорочуватиметься через мобілізацію та виїзд людей за кордон.

Диспропорції на ринку праці залишатимуться у найближчі роки.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа
Теги: безробіття робота зарплати
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