Без роботи у 2024 році залишався кожен сьомий українець — Центр економічної стратегії

За підсумками 2024 року середній рівень безробіття в Україні зменшився до 14,3%, тоді як у 2023 році він складав 17,4%, а у 2022-му — 18,5%. Про це йдеться у Трекері економіки від Центру економічної стратегії.
У 2024 році жінки частіше працювали на посадах, які раніше займали переважно чоловіки:
Цьому сприяли державні та міжнародні програми навчання.
Аналітики зазначають, що перенавчання потребує часу, тому нестача кадрів збережеться.
Ринок праці і надалі скорочуватиметься через мобілізацію та виїзд людей за кордон.
Диспропорції на ринку праці залишатимуться у найближчі роки.
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