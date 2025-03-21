Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» обіграв київський «Сокіл» та виборов собі місце у фіналі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 286

 

Перша фінальна гра відбудеться у наступну середу

Хокейний клуб «Кременчук» напередодні обіграв київський «Сокіл» із рахунком 2:1 і таким чином проклав собі дорогу у фінал. Про це інформують у пресслужбі Федерації хокею України.

Зіграли команди у четвер, 20 березня, на арені «Айсберг» у Кременчуці. 

Як зазначають у пресслужбі, перші два періоди минули без закинутих шайб — обидві команди демонстрували надійну оборону. Лише в заключному відрізку «Кременчук» зміг вибити перевагу на свою користь. На 44 хвилині Денис Матусевич відкрив рахунок у більшості. А менш ніж за чотири хвилини Гліб Крівошапкін подвоїв перевагу, знову реалізувавши більшість.

«Сокіл» не здався і на 52 хвилині скоротив відставання завдяки голу Дениса Бородая. До останньої хвилини кияни продовжували боротьбу, створювали моменти біля воріт «Кременчука» і навіть пішли ва-банк, знявши голкіпера та випустивши шостого польового гравця.

На наступному тижні відбудуться перші фінальні матчі чемпіонату України. Вже у середу, 26 березня, «Кременчук» зіграє із «Київ Кепіталз».

Нагадаємо, минулого року «Кременчук» став срібним призером чемпіонату України. Тоді він поступився київському «Соколу» із невеликим відривом.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ФХУ Джерело відео: ФХУ
Теги: хокей ХК Кременчук фінал чемпіонат України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх