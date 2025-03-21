Хокейний клуб «Кременчук» обіграв київський «Сокіл» та виборов собі місце у фіналі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 286

Хокейний клуб «Кременчук» напередодні обіграв київський «Сокіл» із рахунком 2:1 і таким чином проклав собі дорогу у фінал. Про це інформують у пресслужбі Федерації хокею України.

Зіграли команди у четвер, 20 березня, на арені «Айсберг» у Кременчуці.

Як зазначають у пресслужбі, перші два періоди минули без закинутих шайб — обидві команди демонстрували надійну оборону. Лише в заключному відрізку «Кременчук» зміг вибити перевагу на свою користь. На 44 хвилині Денис Матусевич відкрив рахунок у більшості. А менш ніж за чотири хвилини Гліб Крівошапкін подвоїв перевагу, знову реалізувавши більшість.

«Сокіл» не здався і на 52 хвилині скоротив відставання завдяки голу Дениса Бородая. До останньої хвилини кияни продовжували боротьбу, створювали моменти біля воріт «Кременчука» і навіть пішли ва-банк, знявши голкіпера та випустивши шостого польового гравця.

На наступному тижні відбудуться перші фінальні матчі чемпіонату України. Вже у середу, 26 березня, «Кременчук» зіграє із «Київ Кепіталз».

Нагадаємо, минулого року «Кременчук» став срібним призером чемпіонату України. Тоді він поступився київському «Соколу» із невеликим відривом.