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Надзвичайні новини, Полтавщина

Судді-хабарнику з Полтави Сергію Кононенку зменшили вирок із 6 до 5 років — рішення ВАКС 

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 84

Відомо, що суддя неодноразово отримував неправомірну вигоду за винесення рішень на користь позивачів

Колишньому судді Ленінського районного суду Полтави Сергієві Кононенку зменшили термін перебування за ґратами із 6 до 5 років. Відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Суд першої інстанції призначив Кононенку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в органах судової влад строком на 3 роки та конфіскацією усього належного йому майна. Проте сторона захисту неодноразово надсилала апеляційні скарги про зменшення терміну ув’язнення, тож колегія суддів частково їх задовольнила та пом’якшила призначене покарання до 5 років позбавлення волі.

Що відомо про суддю Кононенка

У 2017 році суддя Сергій Кононенко отримав хабар у сумі 3 тис. грн та 5 тис. грн за винесення судових рішень на користь позивачів у двох цивільних справах.

У 2022 році Вищий антикорупційний суд визнав його винним у хабарництві та присудив 7 років позбавлення волі. Проте у травні минулого року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу сторони захисту і направила справу на новий судовий розгляд. За результатами повторного розгляду суд виніс Кононенку обвинувальний вирок.

У 2022 році обвинувачений провів 2 місяці під вартою у Київському слідчому ізоляторі. За клопотанням адвоката Кононенка випустили під заставу у сумі 215 тисяч гривень. 

Проте згодом суддя мобілізувався до лав Збройних Сил України та на подальші судові засідання не з’являвся. Аргументував це тим, що він є військовослужбовцем і має виконувати накази командира військової частини. Окрім того, захист клопотав у суду про дозвіл виїзду для обвинуваченого за межі області та відмову від носіння електронного браслета. Пояснював це тим, що Кононенко має їздити у службові відрядження, а місце його перебування та дислокацію військової частини не можна розголошувати.

Улітку минулого року Вищий антикорупційний суд визнав Кононенка винним в отриманні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 6 років за ґратами.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ВАКС суддя хабар
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