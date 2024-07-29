На 6 років ув'язнення засудили суддю-хабарника із Полтави (уточнено)

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Судді-хабарнику із Ленінського районного суду у Полтаві присудили 6 років ув’язнення. Про це інформують у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Інтернет-видання «Полтавщина» пише, що мова йде про суддю Сергія Кононенка, який у 2017 році отримав хабар у сумі 3 тис. грн та 5 тис. грн за винесення судових рішень на користь позивачів у двох цивільних справах.

Такий вирок суддя Кононенко отримує уже вдруге: у 2022 році Вищий антикорупційний суд визнав його винним у хабарництві та присудив 7 років позбавлення волі. Проте у травні минулого року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу сторони захисту і направила справу на новий судовий розгляд. За результатами повторного розгляду суд виніс Кононенку обвинувальний вирок.

У 2022 році обвинувачений провів 2 місяці під вартою у Київському слідчому ізоляторі. За клопотанням адвоката Кононенка випустили під заставу у сумі 215 тисяч гривень.

Проте згодом суддя мобілізувався до лав Збройних Сил України та на подальші судові засідання не з'являвся. Аргументував це тим, що він є військовослужбовцем і має виконувати накази командира військової частини. Окрім того, захист клопотав у суду про дозвіл виїзду для обвинуваченого за межі області та відмову від носіння електронного браслету. Пояснював це тим, що Кононенко має їздили у службові відрядження, а місце його перебування та дислокацію військової частини не можна розголошувати.

Нагадаємо, на початку липня Вища рада правосуддя позбавила мантії підозрювану у держзраді суддю із Полтави. А наприкінці червня за позапроцесуальне спілкування з адвокатом, тиск на суддю районного суду та за порушення норм суддівської етики звільнили голову Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна.



