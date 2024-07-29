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Міноборони підтримало законопроєкт про створення в Україні міжнародних оборонних компаній

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 265

 

Про підтримку законопроєкту силовими відомствами України повідомляють на сайті уряду

Міністерство оборони України підтримало законопроєкт № 11214 «Про міжнародні оборонні компанії», який був зареєстрований у Верховній Раді 26 квітня 2024 року.

Проте, Міноборони на відміну від Державної прикордонної служби України, підтримало законопроєкт з деякими зауваженнями. А Міністерство фінансів вважає, що цей законопроєкт взагалі потребує доопрацювання.

Про підтримку законопроєкту силовими відомствами України повідомляється на сайті уряду.

Автором законопроєкту є народний депутат Сергій Гривко з групою помічників, серед яких він вказав діючих військовослужбовців Сил оборони України без оприлюднення їхніх даних.

Законопроєкт знаходиться на розгляді парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що «створення в Україні міжнародних оборонних компаній має на меті підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої безпеки держави», «надання роботи колишнім військовослужбовцям», а також можливість «мати у державі велику кількість якісно підготовлених груп швидкого реагування, отримувати закордонні замовлення з охорони об’єктів, забезпечення безпеки та охорони осіб та (або) населення на території інших держав, виконувати оборонні завдання в інтересах України та (або) держав-партнерів».

Тобто, фактично мова йде про приватні військові компанії.

Які зауваження до законопроєкту має Міністерство оборони України

У пропозиціях Міноборони зазначається, що запропонована редакція законопроєкт не узгоджується з Конституцією України та законами «Про оборону України», «Про розвідку», Додатковими протоколами до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а також не враховує рекомендацій резолюції Генасамблеї ООН від 08.10.2008 № А/63/467–S/2008/636, в якій розкриваються питання міжнародно-правових зобов’язань, що стосуються функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту.

— Крім цього, у професійному середовищі ідея створення нормативно-правової бази для здійснення військово-консалтингової діяльності обговорюється уже упродовж тривалого часу та потребує залучення міжнародного передового досвіду з метою інтегрування відповідної міжнародної нормативно-правової бази із національним законодавством, — зазначається у пропозиціях Міноборони.

Міністерство пропонує під час підготовки законопроєкту до другого читання його доопрацювати, для чого утворити робочу групу, до якої залучити представників Міноборони та інших зацікавлених органів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Кабмін Міноборони ПВК
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