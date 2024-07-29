«Полтаваобленерго» зменшило обсяг знеструмлень до кінця доби

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 219

Не пощастило лише першій та другій чергам

Сьогодні, 29 липня, з 17.00 «Полтаваобленерго» змінює графіки погодинного відключення світла. Про це повідомила пресслужба компанії у своєму телеграм-каналі.

Періоди відключень для громадян частково зменшили — вимикатимуть одну чергу з 20.00 до 22.00, тобто лише першу та другу черги на 1,5 години.

Раніше ж планували вимикати з 18.00 до 23.00.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, раніше відсьогодні на Полтавщині діє оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень.