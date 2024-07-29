«Полтаваобленерго» зменшило обсяг знеструмлень до кінця доби

Сьогодні, 29 липня, з 17.00 «Полтаваобленерго» змінює графіки погодинного відключення світла. Про це повідомила пресслужба компанії у своєму телеграм-каналі.
Періоди відключень для громадян частково зменшили — вимикатимуть одну чергу з 20.00 до 22.00, тобто лише першу та другу черги на 1,5 години.
Раніше ж планували вимикати з 18.00 до 23.00.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, раніше відсьогодні на Полтавщині діє оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень.
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