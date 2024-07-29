У Полтаві на вокзалі правоохоронці вилучили гранати у мешканця Рівненщини

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У понеділок, 29 липня, близько 2.00 у Полтаві поблизу одного із залізничних вокзалів правоохоронці побачили у перехожого гранати. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, виявили гранати у чоловіка представники Нацгвардії під час патрулювання. Вони ж і викликали потім поліцію.

Затриманим виявився 34-річний мешканець Рівненської області. При собі чоловік мав три гранати.

Боєприпаси правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця на Полтавщині затримали чоловіка, який возив із собою гранату в автівці.