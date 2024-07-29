Завтра графіки знеструмлення не застосовуватимуть

Завтра, 30 липня, графіки знеструмлення не застосовуватимуть, повідомляє ДТЕК з посиланням на «Укренерго».
При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження споживання Укренерго обіцяє повідомляти додатково.
Нагадаємо, останні кілька днів у Кременчуці електрику вимикали лише ввечері й не усім чергам.
Однак це не стосується планових відключень, які «Полтаваобленерго» застосовує, задля ремонту на мережах.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, відсьогодні на Полтавщині діє оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень.
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