Нацбанк змінить дизайн 1 та 2-гривневих монет, але після війни

Національний банк України ще до війни розпочав роботу над оновленням дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні, проте повномасштабне вторгнення зупинило цей процес. Про це в інтерв’ю Центру економічної стратегії розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Проте після початку війни роботу призупинили.
НБУ планує повернутися до цього питання після стабілізації ситуації в країні.
Нагадаємо, монети номіналом 1 та 2 гривні з’явилися у 2018 році в рамках заміни банкнот дрібних номіналів (до 10 гривень) на монети. Також торік Нацбанк ініціював перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг».
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