Нацбанк змінить дизайн 1 та 2-гривневих монет, але після війни

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 262

Розробку дизайну почали ще до війни

Національний банк України ще до війни розпочав роботу над оновленням дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні, проте повномасштабне вторгнення зупинило цей процес. Про це в інтерв’ю Центру економічної стратегії розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Причини перегляду дизайну:

Монети схожі за виглядом, що викликало незручності у користуванні.

До НБУ зверталися організації Асоціації людей з інвалідністю, які наголошували на складності розрізнення номіналів.

Що було зроблено:

У 2021 році сформували робочу групу з працівників НБУ та представників асоціацій.

Провели фокус-групи та почали обговорення змін у дизайні.

Проте після початку війни роботу призупинили.

Що далі?

НБУ планує повернутися до цього питання після стабілізації ситуації в країні.

«Оновлення банкнотно-монетного ряду — це постійний процес для всіх центральних банків, і ми не виняток», — зазначив Шабан.

Нагадаємо, монети номіналом 1 та 2 гривні з’явилися у 2018 році в рамках заміни банкнот дрібних номіналів (до 10 гривень) на монети. Також торік Нацбанк ініціював перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг».