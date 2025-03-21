У Кременчуці стався збій оплати проїзду через QR-коди в тролейбусах

21 березня у Кременчуці та низці інших міст України виникли труднощі з оплатою проїзду в тролейбусах через QR-коди.
Причина — технічний збій у роботі системи оплати.
У банку вже повідомили, що фахівці працюють над розв'язанням проблеми. Очікується, що оплату буде відновлено найближчим часом.
Пасажирів просять врахувати ситуацію під час поїздок.
Нагадаємо, що у лютому «Кременчуцький Телеграф» простежив вартість проїзду в міському електротранспорті й маршрутках по Україні. Виявилося, що у Кременчуці вона має середні показники.
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