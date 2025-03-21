Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: над областю збивали російські безпілотники

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Уночі на Полтавщині було гучно: сили протиповітряної оборони відбивали атаку російських безпілотників з неба. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні армія РФ атакувала Україну 214 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 114 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 81 безпілотник був локаційно втрачений, попередньо без негативних наслідків.

Про пошкодження чи руйнування внаслідок падіння уламків збитих дронів інформації наразі немає.

Напередодні увечері роботу протиповітряної оборони чули й жителі Кременчука.

Зазначимо, що днем раніше на Полтавщині внаслідок падіння уламків російського збитого дрона пошкоджень зазнали приватні будинки у Миргородському районі.